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Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 только на своей территории

Андрей Аркадьев
12:49 21.08.2023
Таковы условия для танков, истребителей и другого вооружения, подчеркнули в Минобороны Дании.
Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 только на своей территории
© Фото: Staff Sgt. Kregg York, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Копенгаген поставил Киеву жесткие условия по использованию истребителей F-16 - их можно применять, но только на территории Украины. Об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

«Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше», - приводит его слова агентство Ritzau.

Глава датского оборонного ведомства подчеркнул, что аналогичные условия распространяются не только на истребители, но также на танки и другое вооружение, которые страны Североатлантического альянса передают Киеву в рамках военной помощи.

Ранее Дания пообещала поставить Украине 19 своих истребителей. Эллеманн-Йенсен сообщил, что процесс передачи самолетов будет постепенным. Это связано с такими факторами, как разрешение на поставку со стороны США, обучение украинских пилотов и сроки получения Данией новых американских истребителей F-35.

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