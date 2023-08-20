Премьер Дании заявила, что страна передаст Киеву 19 истребителей F-16
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила готовность страны передать Киеву партию американских истребителей F-16. О своем решении она заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе Скридструп.
«Дания согласилась предоставить F-16»,- приводит американское военное издание Defence Blog слова датского премьера.
Речь идет о передаче 19 боевых самолетов.
Глава датского оборонного ведомства Якоб Эллеманн-Йенсен, комментируя решение о направлении истребителей F-16 в зону украинского конфликта, подчеркнул, что гордится возможностью вывести свою страну в лидеры по поддержке ВСУ.
«Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами пожертвует истребители F-16 для борьбы Украины... Дания поддерживает Украину непоколебимо, и с пожертвованием самолетов F-16 Дания теперь лидирует», — заявил Эллеманн-Йенсен.
Ранее МО Дании озвучило ряд условий, при соблюдении которых возможна поставка самолетов F-16 на Украину, в том числе обучение пилотов и техников и создание инфраструктуры в зоне конфликта.