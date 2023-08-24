МО РФ показало видео с уничтожением установок украинского С-300ПС

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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения установок украинского комплекса С-300ПС.

Позиционный район украинской ПВО вскрыли и уничтожили истребтители-бомбардировщики Су-34 ВКС России. Техника врага стала жертвой российских управляемых ракет.

Уточняется, что уничтожению подвергся пункт управления, РЛС и две пусковые установки С-300ПС неприятеля. Это произошло в района населенного пункта Зеленый Гай в Николаевской области.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении высокоточным оружием центра принятия решений ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.