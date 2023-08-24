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МО РФ заявило об успешном ударе по установкам неприятельского С-300ПС

13:05 24.08.2023
Вражеский комплекс находился в районе населенного пункта Зеленый Гай в Николаевской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении установок украинского ЗРК С-300ПС. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», - заявил Конашенков. 

Также были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов. Они находились в районах населенных пункто Львово (Херсонская область), Михайловка (Харьковская область), Искра (Днепропетровская область) и Красногоровка (ДНР).

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал об успешном групповом ударе высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ. Сообщается, что цель удара была достигнута, объект удалось поразить

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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