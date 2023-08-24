В МО РФ сообщили о поражении высокоточным оружием центра принятия решений ВСУ

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Минобороны России сообщило о поражении центра принятия решений ВСУ, рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В результате удара объект был поражен, уточнил представитель российского оборонного ведомства.

В новой сводке о проведении специально военной операции говорится и об успешных наступательных действиях штурмовых отрядов «Западной» группировки войск. Отмечается, что российские военные отражают украинские атаки на нескольких направлениях, противник несет тяжелые потери в живой силе и военной технике.

Также представитель Минобороны рассказал об уничтожении пункта управления, радиолокационной станции и двух пусковых установок С-300ПС в Николаевской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.