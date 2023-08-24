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Китай приостановил импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Ян Брацкий
11:45 24.08.2023
Решение принято посла начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.
Китай приостановил импорт рыбы и морепродуктов из Японии
© Фото: Keith Levit, STRKHL, Global Look Press
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Китай приостановил импорт японских морепродуктов в связи с началом сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщило главное таможенное управление КНР.

«Главное таможенное управление приняло решение с 24 августа 2023 года (включительно) полностью приостановить импорт водных продуктов (включая водных животных, используемых в пищу), произведенных в Японии», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

На данный шаг Пекин пошел, чтобы избежать потенциального радиоактивного заражения продуктов питания. Ранее китайское внешнеполитическое ведомство решительно потребовало от Японии отказаться от сброса в океан радиоактивной воды. Пекин назвал это «ошибочными действиями».

Оператор АЭС приступил к сбросу воды утром, 24 августа. Это происходит в километре от станции, воду пустили по специальному тоннелю. Всего планируется избавиться таким образом от 7,8 тысяч тонн воды, которую применяли для охлаждения реакторов.

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