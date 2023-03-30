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ФСБ задержала американского журналиста газеты Wall Street Journal

Елизавета Потейчук
10:37 30.03.2023
По данным ведомства, корреспондент издания собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК, которая составляла гостайну.
ФСБ задержала американского журналиста газеты Wall Street Journal
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России предотвратила противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal американца Эвана Гершковича. По данным ведомства, он по заданию Вашингтона собирал информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК), которая содержала государственную тайну.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», - говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных данных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее жительница Хабаровска была задержана за госизмену в виде финансирования украинских боевиков.

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