В стране и мире В шприце, о который укололась девочка в Москве, найден мефедрон Ян Брацкий По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. © Фото: Jan Tepass, imagebroker.com, Global Look Press Читайте нас на: В шприце, об иглу которого накануне укололась маленькая девочка в Москве, обнаружены следы мефедрона - наркотического средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напомним, инцидент произошел в столичном районе Крылатское. В полицию поступило сообщение, что маленькая девочка укололась о шприц, найденный на заднем сидении автомобиля каршеринга. Шприц оперативно направили на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается. Экспертное мнение и аналитика