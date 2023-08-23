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В Русском музее рассказали, как проходит реставрация картин из Таганрога

22:52 23.08.2023
После полного восстановления произведений искусства будут проведены выставки в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Таганроге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Петербург из Таганрога доставили полотна и скульптуры выдающихся русских мастеров, которые пострадали в результате попадания в здание музея украинской ракеты. Реставрацией будет заниматься Русский музей.

С ящиками с произведениями культуры обращаются, как с тяжело ранеными пациентами - максимально бережно, чтобы не повредить. Специалисты Русского Музея впервые видят такие повреждения шедевров - напоминающие осколочные ранения.

28 июля в центре Таганрога упала украинская ракета. Ранения получили 22 человека, серьезно повреждено здание Художественного музея и самая ценная его экспозиция - работы мастеров "серебряного века".

Специалисты русского музея откликнулись сразу и приехали в Таганрог вместе с мобильной лабораторией, чтобы оказать "первую помощь" - законсервировать повреждения произведений перед транспортировкой в Петербург.

«Понятно, что здесь есть небольшие утраты красочного слоя вместе с основой, но до этого эта была огромная рваная рана, где свисали клочья холста вместе с краской... страшнее только когда страдают люди. Картины абсолютно беззащитны и ни в чем не виноваты», - рассказал Сергей Сирро, заведующий отделом технологический исследований Русского Музея.

Работа Анри Шопена "Благословление Ревекки" пострадала серьезнее всего. Теперь нити порванного холста придется скреплять друг с другом под микроскопом, восстанавливать утраченный слой.

Сложнейшего восстановления ждет и графика Валентина Серова - эскизы к оперным декорациям сделаны на бумаге, теперь вся она иссечена осколками. Но и это можно "вылечить" - уверяют специалисты школы петербургской реставрации.

«Она предполагает настолько деликатную работу с повреждениями, что условно, если через 100-200 лет наши потомки захотели снять наш реставрационный слой, - они увидели подлинность того, с чем мы сегодня работаем - это принципы знаменитый петербургской школы реставрации, лидером которой является русский музей», - сказала Алла Манилова, ген.директор Русского Музея.

В результате террористической атаки ВСУ на Таганрог повреждения получили 22 произведения искусства. Реставрировать их будут в мастерских Русского Музея, оснащенных современным оборудованием. Но главное - это глаза и руки самых опытных специалистов страны. Они обещают справиться всего за полгода.

Ракета ВСУ упала там, где находится корпус современного искусства Таганрогского художественного музея. Одновременно со строителями, которые восстанавливают музей, в городе уже работает специальная группа реставраторов из Санкт-Петербурга, которые займутся спасением самих картин и скульптур.

Пострадавшие экспонаты сейчас вывезены в одно из хранилищ Таганрогского музей. Сегодня его помещения больше походят на лаборатории.

Всего в результате падения украинской ракеты на территорию Таганрогского музея был причинён ущерб 22 произведениям искусства. Десять из них пострадали наиболее серьёзно. Картины маслом, скульптура, графика. Под царапинами, стёсами и следами осколков подписи таких известных мастеров как Коровин, Серов, Блонская, Бенуа. Работа по воссозданию культурных ценностей только началась. Но уже сейчас она выполняется в тесном взаимодействии с правительством Ростовской области и Министерством культуры. Уже решено, что будущее полотен и музея в целом будет решаться на заседании Ассоциации художественных музеев России и большом реставрационном совете Русского музея.

 «Конечно всегда ужасно, когда страдают произведения искусства, ещё хуже, когда страдают люди, а здесь, собственно говоря, пострадали и сотрудники музея, и ни в чём не повинные абсолютно картины, которые не имеют никакого отношения к тому конфликту, который сейчас происходит», - пояснил Сергей Сирро.

По предварительным оценкам, полное восстановление произведений живописи, скульптуры и графики займёт около года. После завершения работ решено провести выставку. Трижды. Сначала в Русском музее Санкт-Петербурга, затем в – Ростове-на-Дону, а потом дома – в восстановленном Таганрогском художественном музее.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Павел Кутаренко.

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