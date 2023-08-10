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Реставраторы Русского музея восстановят картины, пострадавшие от взрыва в Таганроге

Виталий Никулин
22:54 10.08.2023
Полотна после первоначальных восстановительных работ отправят в Санкт-Петербург.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Реставраторы Русского музея приступили к восстановлению картин, пострадавших при падении обломков украинской ракеты в Таганроге. Первоначальный облик вернут 22 произведениям искусства, многие из которых серьезно испорчены. Специальная группа прибыла из Санкт-Петербурга.

Пострадавшие экспонаты вывезли в хранилище Таганрогского художественного музея. Полотна после первоначальных восстановительных работ отправят в Северную столицу. Сейчас же реставраторы используют дорогое портативное оборудование.

Наиболее серьезно пострадали десять произведений искусства. Под царапинами и следами осколков есть подписи таких известных мастеров, как Коровин, Серов, Блонская и Бенуа.

Работа по воссозданию культурных ценностей только началась. Но уже сейчас она выполняется в тесном взаимодействии с правительством Ростовской области и Министерством культуры России. Решено, что будущее полотен и музея в целом будет решаться на заседании Ассоциации художественных музеев России и большом реставрационном совете Русского музея.  

«Всегда ужасно, когда страдают произведения искусства. Еще хуже, когда страдают люди. А здесь, собственно говоря, пострадали сотрудники музея и ни в чем неповинные картины, которые не имеют никакого отношения к тому конфликту, который сейчас происходит», - отметил заведующий отделом технологических исследований «Государственного Русского музея» Сергей Серро.

По предварительным оценкам, полное восстановление произведений живописи, скульптуры и графики займет около года. После завершения работ решено провести выставки в Русском музее, в Ростове-на-Дону и в восстановленном Таганрогском художественном музее.

Напомним, 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Впоследствии Министерство обороны России сообщило, что киевский режим попытался нанести удар по городу ударным вариантом ракеты комплекса С-200, однако российские средства противовоздушной обороны сбили ее. 

В эпицентре взрыва оказался местный художественный музей. Его здание повреждено, в соседних многоквартирных домах были выбиты окна. Пострадали 22 человека.

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