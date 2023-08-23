МО РФ: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
ВС РФ пресекли попытку киевского режима осуществить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа.
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Вечером 23 августа пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В российском оборонном ведомстве отметили, что два украинских беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью.
Сегодня утром в Минобороны России сообщили, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, два дрона были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.