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На Купянском направлении ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны-камикадзе из США

04:27 25.08.2023
Комплекс может поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе специальной операции расчеты ракетные комплексы «Тор-М2» Западного военного округа круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. Расчеты ЗРК задействованы и на Купянском направлении. Кадры боевой работы показали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Комплексы «Тор-М2» могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей. Они обнаруживают самолеты, вертолеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

«Цели бывают различные. В том числе и натовские беспилотники Switchblade. Есть собственного украинского производства», - говорит начальник расчета с позывным «Казах».

Ранее в Минобороны Рассказали, как бойцы с переносными зенитно-ракетными комплексами «Верба» прикрывают подразделения десантников от атак с воздуха.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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