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Президент России Владимир Путин после выступления в честь 80-й годовщины победы советских войск в Курской битве пообщался с местными жителями. Многие горожане пожали руку главе государства и выразили слова благодарности.

В ходе торжественной речи на сцене российский лидер заявил, что значение победы в сражении на Курской дуге невозможно переоценить, отметив, что битва «испепелила ударную мощь нацистов» и завершила перелом всей Второй мировой войны. По его словам, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить боевой дух красноармейцев.

Кроме того, Путин вручил звезды «Героев России» экипажу танка «Алеша», который разгромил колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области. Президент РФ заявил, что герои СВО достойны славы участников Курской битвы, подчеркнув, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации, сражаются смело и решительно.