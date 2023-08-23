Путин выступил на торжественных мероприятиях в день 80-летия Курской битвы

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Президент России Владимир Путин выступил на сцене концерта в Курске по случаю 80-й годовщины победы в Курской битве. Глава государства заявил, что значение триумфа в битве на Курской дуге невозможно переоценить.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить, она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», - сказал он.

По словам российского лидера, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

Сегодня торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве начались с возложения цветов на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» рядом с Никитским кладбищем. К памятнику пришли сотни человек, люди разных профессий и возрастов, ветераны, активисты, представители администрации. На церемонии также присутствовали делегации из разных регионов России и других государств.