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Режим ЧС и затопленный аэропорт: как Приморье справляется с мощными ливнями

19:59 23.08.2023
На регион снова обрушились аномальные ливни после губительного воздействия урагана «Ханун».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Приморье снова оказалось под ударом мощных ливней. За день выпало больше половины месячной нормы осадков, залиты цокольные этажи зданий. В Артёме из переполненных подвалов вода хлынула обратно на улицу. Затопило железнодорожную станцию. Похожая ситуация на парковке возле Международного аэропорта Владивостока Кневичи. Легковые машины по фары в воде.

После дождей, которые прокатились по региону в начале месяца, почва не успела просохнуть. Воде просто некуда уходить.

Микрорайон семь ветров в Уссурийске снова оказался под влиянием погоды. Люди едва успели немного просушить гаражи и машины после тайфуна Ханун, как снова на улицах бурные потоки.

В зоне подтопления оказался детский сад и несколько многоквартирных домов в другом районе. Залило тоннель по направлению к району Слобода.  В Хорольском районе снова подтоплены частные строения.

«Поток идёт через участок. Мы тонем. Все смывает. Насосы не справляются», - написал в своем Telegram-канале политик и правозащитник Максим Чихунов.

На места срочно отправлены помпы для откачки, а людям - чтобы просушить дома - выдают тепловые пушки.

Регион ещё не полностью восстановился после разрушений, вызванных тайфуном Ханун. Сильные ливни буквально разделили карту Приморья на части. И снова отрезанными оказались более 10 населенных пунктов.

В дальневосточной столице дорожные службы фиксируют многочисленные разрушения дорожного покрытия. Люди вынуждены добираться по своим делам в экстремальных условиях. Движение общественного транспорта нарушено. В Артеме из-за аномальной непогоды ввели режим ЧС.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Мария Герман.

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