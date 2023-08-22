В Приморье объявлено штормовое предупреждение

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в реках края ожидается подъем воды до 1,5 метров и выше.

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Синоптики объявили в Приморском крае штормовое предупреждение. Согласно их прогнозам, 23 и 25 августа в регионе ожидаются мощные ливни и паводки, сообщили в Примгидромете. Из-за аномально сильных ливней ожидается резкий подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1,5 метра. Местами не исключены и более сильные паводки.

«В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком», - отметили в Telegram-канале ведомства.

Непогода испытывает жителей Приморья на прочность с середины августа. Виной тому тайфун «Ханун» и полярный атмосферный фронт. На сегодняшний день в крае действует режим ЧС.

Накануне спасателям удалось восстановить транспортное сообщение со всеми населенными пунктами, жители которых пострадали от ливневых паводков. По мере ухода воды, подвалы и первые этажи подтопленных домов просушиваются, повсеместно работают аварийно-восстановительные бригады.