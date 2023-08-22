В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Ян Брацкий
06:30 22.08.2023
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в реках края ожидается подъем воды до 1,5 метров и выше.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
© Фото: IMAGO, Bernd FeilM.i.S., GlobalLookPress
Читайте нас на:

Синоптики объявили в Приморском крае штормовое предупреждение. Согласно их прогнозам, 23 и 25 августа в регионе ожидаются мощные ливни и паводки, сообщили в Примгидромете. Из-за аномально сильных ливней ожидается резкий подъем уровня воды в реках на 0,5 - 1,5 метра. Местами не исключены и более сильные паводки.

«В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком», - отметили в Telegram-канале ведомства.

Непогода испытывает жителей Приморья на прочность с середины августа. Виной тому тайфун «Ханун» и полярный атмосферный фронт. На сегодняшний день в крае действует режим ЧС.

Накануне спасателям удалось восстановить транспортное сообщение со всеми населенными пунктами, жители которых пострадали от ливневых паводков. По мере ухода воды, подвалы и первые этажи подтопленных домов просушиваются, повсеместно работают аварийно-восстановительные бригады.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:19 Армия
Минобороны: Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер ВСУ
06:00 В стране и мире
NI: США должны урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала победу
05:55 Армия
Российские военные уничтожили две американские самоходки М109 «Паладин»
05:03 Армия
Видео
Уссурийские десантники дронами-камикадзе уничтожили боевиков под Артемовском
04:50 В стране и мире
Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.