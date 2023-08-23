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Бензема поссорился с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну

Максим Крюков
19:21 23.08.2023
По данным Asharq Al-Awsat, португальский наставник не хочет выпускать французского нападающего в основном составе.
Бензема поссорился с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну
© Фото: Benzema, Twitter
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У французского нападающего Карима Бензема, выступающего с июня этого года за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, произошел конфликт с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Об этом пишет газета Asharq Al-Awsat.

По данным издания, португальский наставник не планирует выпускать 35-летнего футболиста в стартовом составе. По мнению тренера, форвард не вписывается в рисунок игры команды. Кроме того, Нуну отказал французу в получении капитанской повязки, на которую тот рассчитывал с момента перехода в саудовский клуб.

Отмечается, что обладатель «Золотого мяча» 2022 года уже провел беседу с руководством, в ходе которой заявил, что тренер работает с ним непрофессионально. В материале газеты говорится, что конфликт привел к тому, что нападающий пропустил последнюю тренировку команды.

Действующее соглашение Карима Бензема рассчитано до 2026 года. Девятый номер перешел в саудовскую команду на правах свободного агента, покинув мадридский «Реал», за который выступал с 2009 года, по окончании прошлого сезона.

Ранее стало известно, что соотечественник Бензема Киллиан Мбаппе вернулся к тренировкам основной команды «ПСЖ». Сообщалось, что 24-летний форвард был возвращен в состав основной тренировочной группы утром 13 августа перед игрой первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» в результате «конструктивных, позитивных переговоров» между футболистом и клубом.

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