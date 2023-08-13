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«ПСЖ» вернул Мбаппе к тренировкам с основной командой

Максим Крюков
14:35 13.08.2023
Ранее Килиана Мбаппе отстранили от игр за «ПСЖ» из-за ситуации с действующим контрактом.
«ПСЖ» вернул Мбаппе к тренировкам с основной командой
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Французский «Пари Сен-Жермен» объявил, что нападающий Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой. Об этом сообщает телеканал RMC Sport со ссылкой на заявление футбольного клуба.

Отмечается, что 24-летний француз был возвращен в состав основной тренировочной группы утром 13 августа перед игрой первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» «после конструктивных, позитивных переговоров между «ПСЖ» и Мбаппе».

В прошлом сезоне футболист принял участие в 43 матчах во всех турнирах, на свой счет он записал 41 мяч и 10 голевых передач. Некоторые средства массовой информации сообщали, что Мбаппе отстранили от игр за «ПСЖ» в связи с ситуацией с действующим соглашением.

Ранее стало известно, что форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен после того, как его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов, в котором его команда одержала волевую победу над «Аль-Хилялем» со счетом 2:1. несмотря на то, что нападающий оформил дубль, звание самого ценного игрока матча получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.

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