Карим Бензема покидает «Реал Мадрид»

Выступая за «Реал Мадрид» с 2009 года Карим Бензема сыграл в 647 матчах, забив 353 гола, уступая по этому показателю только своему знаменитому бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

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Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил об уходе своего капитана и экс-форварда сборной Франции Карима Бензема. Официальное сообщение опубликовано на сайте «сливочных». Четвертого июня, в заключительном матче сезона Испании, «Реал» примет на своем поле «Атлетик».

«"Реал Мадрид" хотел бы выразить нашу благодарность и привязанность к игроку, который уже является одной из наших величайших легенд», - говорится в сообщении.

Свою карьеру в Мадриде Бензема начал в 2009 году. За это время он сыграл 647 матчей в разных турнирах, забив 353 гола и отдав 165 результативных передач. По числу голов Бензема уступает только своему бывшего одноклубнику Криштиану Роналду (450). В составе «Реала» Карим Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпиона мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч», как лучший игрок по версии журнала France Football.

Вешать бутсы на гвоздь знаменитый игрок не спешит, свою карьеру 35-летний футболист продолжит в Саудовской Аравии. Как сообщил телеканал Al-Ekhbariya, клуб «Аль-Иттихад» достиг соглашения с Бензема о заключении контракта. По версии издания, он будет рассчитан на два сезона. Таким образом, Карим Бензема может заиграть в одном чемпионате с Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Последний, к слову, также завершает в этом сезоне свою карьеру в составе «Пари Сен-Жермен» и, вероятнее всего, переходит в саудовский «Аль-Хиляль».