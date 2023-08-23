Роскосмос поздравил Индию с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3»

В госкорпорации подчеркнули, что исследования Луны важны для всего человечества.

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В Роскосмосе поздравили индийских коллег с успешной посадкой аппарата миссии «Чандраян-3». Напомним, сегодня аппарат «Чандраян-3» сел на Южном полюсе естественного спутника Земли.

«Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

После успешной посадки космического аппарата Индия присоединилась к «клубу покорителей Луны», в который входили СССР, США и Китай. Кроме того, она стала первой в истории страной, модуль которой сел на Южном полюсе спутника Земли.

Ранее космонавты Роскосмоса и астронавт NASA провели тренировку в Звездном городке. На тренажере российского сегмента МКС члены экипажа проводят 8-часовой рабочий день, выполняя типовые рабочие задачи.