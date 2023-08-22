Космонавты Роскосмоса и астронавт NASA провели тренировку в Звездном городке

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Космонавты ставят памятную роспись на экзаменационном билете. На нем - варианты нештатных ситуаций, которые должна парировать команда космического корабля. Экипаж «Союза МС-24» на тренажере российского сегмента космической станции провел экзаменационную тренировку перед заветным полетом в космос.

«Волнение ощущается, потому что экзамен. А проведем мы типовой день на станции. Разработана циклограмма, она также типовая. Будем делать научные эксперименты, какие-то рутинные операции», - рассказывает Герой России Олег Кононенко, заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» по подготовке космонавтов.

59-летний Олег Кононенко - опытный космонавт, за его плечами четыре полета. Если все пойдет по плану и случится пятый полет, он может стать первым человеком в истории планеты Земля, кто проведет в космосе больше тысячи суток. А для его коллег, космонавта Николая Чуба и астронавта НАСА Лорел О’Хара, полет пройдет впервые.

«Это то, о чем я мечтала с самого детства. Поэтому я очень взволнована перед своим первым полетом. Это большая честь быть частью этой команды. И я рада, что мы сотрудничаем на международном уровне», - говорит Лорел О’Хара.

Сотрудничество - это легко сказано. За уверенностью космонавтов кроются более чем двухлетние тренировки бок о бок каждый день. Ранее команда корабля «Союз МС-24» проходила подготовку в Космическом центре имени Линдона Джонсона в США. Вариантов уже проработанных внештатных ситуаций - множество. Будь то пожар, отказ радиосвязи, разгерметизация, поломки аппаратуры, изменение состава атмосферы - ко всему нужно быть готовыми и работать слаженно. Нужно выполнять и типовые задачи. Например, проводить ремонтно-восстановительные работы или замену блоков.

На тренажере российского сегмента МКС космонавты проводят 8-часовой рабочий день, выполняя типовые рабочие задачи. Например, включение, системное обслуживание, пользование системой подогрева пищи. Все, как бы они это делали на МКС.

Постоянно на связи с покорителями космоса инструкторы. Работа космонавтов со всех ракурсов отражается на мониторах. Оттуда же даются команды и контролируется самочувствие испытуемых.

«Уже провели конференцию по планированию ежедневную. Определили, какие работы будут выполняться в течение дня. Далее они включили систему регенерации кислорода и повели один медицинский эксперимент. Космонавты знают, как справиться с любой внештатной ситуацией. Если будут какие-то заминки, то мы всегда на связи, поможем», - говорит инструктор комплексной подготовки по российскому сегменту МКС Вячеслав Давыдов.

Космонавты Роскосмоса, а также их американская коллега включены в основной экипаж 70-й и 71-й экспедиций. Им предстоит отправиться на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24».