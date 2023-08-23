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У девушки в Красногорске после инцидента на пробежке разбита губа

Анна Назайкина
13:45 23.08.2023
Со слов ее супруга, когда она пробегала мимо мужчины, он отдернул ее за руку и спросил «Почему ты так одета?», а затем ударил по лицу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Misha_Ryazanov, Telegram
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У пострадавшей от удара мужчины в Красногорске девушки разбита верхняя и нижняя губа, повреждения были зафиксированы в ходе медэкспертизы, сообщил ее муж Михаил Рязанов в ходе беседы со «Звездой».

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестный ударил девушку за то, что она была одета в шорты и футболку во время утренней пробежки.

«Она пошла бегать, я пошел на работу. Спустя примерно полчаса она мне скидывает фото, как она плачет в лифте, у нее разбита губа», - рассказал он.

Рязанов раскрыл подробности произошедшего. С его слов, когда девушка пробегала мимо мужчины, он отдернул ее за руку и спросил «Почему ты так одета?». Как утверждается, не дождавшись ответа, он ударил ее в лицо.

«Съездили, провели медэкспертизу. Это повреждение верхней и нижней губы. Сразу написали заявление в полицию», - добавил муж пострадавшей.

По его словам, после удара девушка отбежала от нападавшего, но тот продолжил преследовать ее. Возле остановки за девушку вступил житель Красногорска, который начал объяснять, что девушка надела шорты на пробежку и она занимается спортом, что сильно удивило злоумышленника. По его мнению, женщин-спортсменок не бывает.

После этого девушка начала бежать домой, мужчина продолжал преследовать ее, после чего она ускорилась, добежала до дома и сообщила по телефону о случившемся мужу.

В настоящий момент правоохранители устанавливают полную картину произошедшего, выясняются обстоятельства инцидента. Полиция ищет мужчину.

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