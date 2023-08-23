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Минобороны России: за сутки отражено четыре украинских атаки в районе Работино

14:12 23.08.2023
Неприятельские атаки отражались умелыми действиями подразделений группировки войск, огнем артиллерии и ударами авиации.
Минобороны России: за сутки отражено четыре украинских атаки в районе Работино
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении четырех неприятельских атак в районе населенного пункта Работино. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об улучшении тактического положения на Купянском направлении - подразделения «Западной» группировки войск ведут наступательные действия

Ранее МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Угледарском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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