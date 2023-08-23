Минобороны России: за сутки отражено четыре украинских атаки в районе Работино
Минобороны России сообщило об отражении четырех неприятельских атак в районе населенного пункта Работино. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - заметил Конашенков.
Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об улучшении тактического положения на Купянском направлении - подразделения «Западной» группировки войск ведут наступательные действия.
Ранее МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Угледарском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.