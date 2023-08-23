Армия Минобороны России: за сутки отражено четыре украинских атаки в районе Работино Неприятельские атаки отражались умелыми действиями подразделений группировки войск, огнем артиллерии и ударами авиации. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об отражении четырех неприятельских атак в районе населенного пункта Работино. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - заметил Конашенков. Кроме этого, Игорь Конашенков заявил об улучшении тактического положения на Купянском направлении - подразделения «Западной» группировки войск ведут наступательные действия. Ранее МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Угледарском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика