МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Угледарском направлении

Благодаря слаженным действиям артиллеристов ВВО во взаимодействии с расчетами БПЛА и средств разведки удается успешно упреждать и сдерживать попытки контрнаступления противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры стрельбы 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Как сообщает Минобороны России, артиллеристы 29-й общевойсковой армии группировки войск (сил) «Восток» продолжают эффективно уничтожать позиции и бронетехнику ВСУ на Угледарском направлении.

Военнослужащие прячут орудия в лесистой местности, а также накрывают маскировочной сетью. В ролике показана подготовка к стрельбе и процесс заряжания орудия - в лоток сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом. Затем раздается команда и производится выстрел.

Огонь корректируется с помощью беспилотников. Отстрелявшись по целям, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под удар противника.

Удары по наступающим подразделениям ВСУ. Украинская сторона несет потери как в личном составе, так и в технике, рассыпается на мелкие группы и пытается спастись бегством. Наши артиллеристы наносят по врагу удары точечно, не оставляя ему никаких шансов.

Ранее Минобороны показало поражение украинских танков на Запорожском направлении. Неприятельская бронетехника была уничтожена операторами FPV-дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.