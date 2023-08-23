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МО РФ сообщило об улучшении тактического положения на Купянском направлении

14:08 23.08.2023
Штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности.
МО РФ сообщило об улучшении тактического положения на Купянском направлении
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об улучшении тактического положения войск на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение», - заявил он на брифинге.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал об отражении четырех атак украинских штурмовых групп в районах Синьковки, Новоегоровки и Новоселовского. Конашенков озвучил суточные потери украинской стороны как в личном составе, так и в военной технике. По его словам, потери противника в живой силе составили до 170 человек. Уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, американская буксируемая гаубица М777 и советская гаубица Д-20.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что российские военные отразили четыре украинские атаки в районе Работино.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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