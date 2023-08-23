Гитлеровцы убили более 360 тыс. человек в оккупированных Сталинграде и области

За период оккупации, немецко-фашистские захватчики пытали и убивали мирных граждан и военнопленных, угоняли людей в рабство, отбирали продукты.

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Более 360 тысяч мирных жителей и военнопленных погибли во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками Сталинграда и области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России со ссылкой на решение Волгоградского суда, признавшего действия гитлеровцев геноцидом.

«Общее число жертв за период оккупации региона составило более 360 тысяч, свыше 95 тысяч военнопленных, захваченных нацистами в ходе ожесточенных боев, содержались в условиях несовместимых с жизнью в 47 лагерях на территории области», - рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

Мирные граждане и военнопленные систематически подвергались пыткам и жестоким избиениям, добавил он.

«Частью оккупационной политики стал массовый, насильственный угон людей в рабство. В Германию и на территорию других европейских государств были вывезены более 73 тысяч советских граждан», - уточнил представитель Генпрокуратуры.

Гитлеровцы конфисковывали запасы зерна, скота и птицы в пользу Германии. Мирных граждан, которые пытались этому помешать, жестоко пытали и расстреливали. Актуальный размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками Сталинградской области и ее жителям, на сегодняшний день превышает 17 триллионов рублей, сказал Иванов.