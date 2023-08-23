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Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом советского народа

Тимур Шерзад
11:23 23.08.2023
Символично, что решение суда было вынесено 23 августа, в годовщину начала варварской бомбардировки города немецкой авиацией в 1942 году. 
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом советского народа
© Фото: Волгоградский областной суд
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Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом в 1942-43 годах. 

В ходе судебного заседания было озвучено, что во время оккупации в Сталинграде германские войска массово занимались избиениями и издевательствами над мирным населением, вели целенаправленную политику по уничтожению отдельных групп (например, советских военнопленных в лагерях на территории Сталинградской области). 

Так совпало, что решение суда было вынесено 23 августа, в годовщину начала варварской бомбардировки города немецкой авиацией в 1942 году. 

Ранее сообщалось, что Минобороны России открыло исторический раздел к 80-летию Курской битвы.

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