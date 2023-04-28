Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте пояснительной записки к документу говорится, что законопроект предусматривает установление награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда» установление правовых гарантий социальной защиты наряду со статусом ветерана.
Ранее нижняя палата российского законодательного органа приняла закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к статусу ветерана ВОВ. Премьер-министр России Михаил Мишустин еще в прошлом месяце заявлял, что жители города получат ряд соцгарантий.