МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении
Неприятельская бронетехника была уничтожена операторами FPV-дронов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинских танков.
Операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили вражеские бронеобъекты на Запорожском направлении.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей танков в зоне спецоперации.
Также МО РФ опубликовало видео с уничтожением украинского быстроходного катера американского производства, который перевозил десант у острова Змеиный.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.