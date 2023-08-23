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Танкисты на Т-90М «Прорыв» поддерживают тульских десантников плотным огнем

05:00 23.08.2023
Сложность боевой работы на этом направлении не только в напряженном огневом противостоянии каждый день, но и в непростом рельефе местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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«Мы каждый день периодически выезжаем, даем им понять, что мы здесь находимся, мы никуда не уехали, что мы будем здесь до конца стоять», - говорит командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Клим».

«Клим» - командир одного из танковых экипажей Т-90М «Прорыв», которые приданы подразделениям тульских десантников на Северском направлении спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

«Важная была задача - мы экипажем выслеживали «Град», который работал по нашему тылу. Мы его всю ночь караулили. Вечером увидели, где он вышел, всю ночь следили за ним. Наутро увидели, как он вышел на новую позицию работать. Успели его заметить. На размышления было буквально 5-6 секунд. Отдание целеуказаний - и тут же выстрел. Цель была поражена», - рассказывает командир танка.

На одну из задач экипаж выезжает после того как боевики предприняли попытку атаковать. После вмешательства Т-90М в бой националисты отошли с большими потерями, бросив своих убитых, раненых и подбитую технику.

«Их знаменитое контрнаступление в начале июня - они попытались пройти к нам, но испугались, бросили технику. В данный момент держим плотную оборону. Обстановка здесь стабильно напряженная, ежедневные обстрелы. Стрельба ведется что с нашей, что с их стороны. Но мы оказываем огромное давление на них», - говорит «Клим».

Сложность боевой работы на этом направлении не только в напряженном огневом противостоянии каждый день, но и в непростом рельефе местности. Линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. На противоположной стороне холма - уже вражеские укрепрайоны. Поэтому экипаж машины старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как бойцы ЗВО установили пушку С-60 на базу МТ-ЛБ и уничтожают десятки опорных, укрепленных и замаскированных опорных пунктов, а также бронетехнику противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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