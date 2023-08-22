Армия Армия Армия

МО РФ показало кадры уничтожения быстроходного катера с десантом у Змеиного

15:52 22.08.2023
Вражеский катер пытался активно маневрировать, но все равно был успешно поражен из авиапушки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинского быстроходного катера у острова Змеиный. 

Уточняется, что быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства был уничтожен восточнее острова Змеиный

Во время уничтожения на борту катера находилась вражеская десантная группа.

В российском оборонном ведомстве добавили, что цель активно маневрировала на большой скорости и пыталась уклониться от огня российского истребителя, но все равно была успешно поражена при помощи авиапушки. 

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:57 В стране и мире
Богомаз сообщил о попытке прорыва границы в Климовском районе
14:32 В стране и мире
Мужчина, пытавшийся купить военное изделие для перепродажи, задержан в Ростове
13:06 В стране и мире
Тела всех восьми участников диггер-экскурсии нашли в Москве
13:03 В стране и мире
Из России уходит американский препарат для лечения гепатита С
12:52 В стране и мире
Франция передала Украине первую партию ракет SCALP
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.