Армия МО РФ показало кадры уничтожения быстроходного катера с десантом у Змеиного Вражеский катер пытался активно маневрировать, но все равно был успешно поражен из авиапушки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинского быстроходного катера у острова Змеиный. Уточняется, что быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства был уничтожен восточнее острова Змеиный. Во время уничтожения на борту катера находилась вражеская десантная группа. В российском оборонном ведомстве добавили, что цель активно маневрировала на большой скорости и пыталась уклониться от огня российского истребителя, но все равно была успешно поражена при помощи авиапушки. Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика