МО РФ показало кадры уничтожения быстроходного катера с десантом у Змеиного
Вражеский катер пытался активно маневрировать, но все равно был успешно поражен из авиапушки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинского быстроходного катера у острова Змеиный.
Уточняется, что быстроходный военный катер Willard Sea Force американского производства был уничтожен восточнее острова Змеиный.
Во время уничтожения на борту катера находилась вражеская десантная группа.
В российском оборонном ведомстве добавили, что цель активно маневрировала на большой скорости и пыталась уклониться от огня российского истребителя, но все равно была успешно поражена при помощи авиапушки.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.