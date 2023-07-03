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На Украине погиб еще один американский наемник. Как сообщает телеканал CBS, им оказался бывший морской пехотинец Иан «Фрэнк» Торторичи.

«Ветеран Корпуса морской пехоты США из округа Ориндж погиб на Украине», - сообщил CBS.

Торторичи вырос в городе Лейк Форест, а чуть больше года назад добровольно вступил в украинский интернациональный легион.

Ранее стало известно, что польские наемники не скрывают свое участие в диверсиях в Белгородской области. Польские СМИ публиковали подтверждения этой информации: боевики транслировали свои действия через журналистов.