Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»

Минприроды РФ обеспокоено тем, что Япония не предоставила этапы очистки воды в прозрачном для проведения анализа виде.

© Фото: jn1, ZUMAPRESS, Globallookpress

Министерство природы Российской Федерации обеспокоено отсутствием исчерпывающих данных с японской стороны по концентрациям радионуклидов в водах, которые собираются сбросить с АЭС «Фукусима-1» в морскую среду. Об этом «Звезде» сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению Минприроды РФ, Япония декларирует, что сбросу будут подлежать только «очищенные от радиоактивности» воды.

«Однако этапы очистки вод не представлены в конкретном и прозрачном для анализа виде», - сообщило российское ведомство.

В Минприроды России также подчеркнули, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассматривает вариант сброса очищенной радиоактивной воды в океан, но данный вариант не считается окончательным. Ведомство утверждает, что данный вопрос активно обсуждается странами-участниками агентства.

Ранее специальный робот показал кадры расплавившегося ядерного топлива под первым реактором «Фукусимы-1». Высокий радиационный фон повлиял даже на съемку: на кадрах можно заметить значительный цифровой шум.