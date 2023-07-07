Эколог Фролов рассказал, какие угрозы несет сброс воды с АЭС «Фукусима»

Эколог Фролов напомнил, что после предыдущего спонтанного сброса воды, когда произошла авария на АЭС «Фукусима», общий уровень радиоактивности в Тихом океане повысился в два раза.

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Слив Японией воды с АЭС «Фукусима» может привести к повышению рисков онкологических заболеваний для жителей России и Китая, если в воде окажутся радионуклиды. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы».

«Для окружающих стран, это, в первую очередь, Россия, Корея, Тайвань, Филиппины, Китай, возникают дополнительные угрозы — течения, которые идут вдоль Японии, могут перенести радиоактивные воды к их берегам. Может повыситься уровень загрязненности не только воды, но и биоресурсов. Потому что биоресурсы собирают радионуклиды», - рассказал Фролов.

По словам эксперта, это создаст дополнительную нагрузку на окружающие страны, поскольку появится потребность в контроле биоресурсов, в том числе рыбы и водорослей, и установке достаточно дорогой системы контроля. В обратном случае население этих стран окажется в зоне риска онкологических заболеваний.

«Мы, на самом деле, на 99% состоим из того, что едим и что пьем. Если мы будем есть радиоактивные продукты, то, естественно, на организме это может здорово сказаться», - добавил Фролов.

Эксперт объяснил, что, хотя авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 12 лет назад, реактивные процессы на ней не прекратились, так как она не была ликвидирована. По его мнению, во избежание угрозы японцы должны были разобрать реакторы и захоронить их.

«Активная ядерная реакция не идет, но спонтанная продолжается», - сказал эколог.

По словам Фролова, даже на выключенных реакторах должны работать насосы, чтобы водА циркулировала и охлаждала контуры.

«Радиоактивных выбросов достаточно мало, но вода начинает потихоньку загрязняться, потому что это не дистиллированная вода. У нее есть определенные примеси. Когда она проходит через реакторы, эти примеси тоже становятся радиоактивными», - сказал Фролов.

Чтобы вода не стала сильно радиоактивной, ее необходимо периодически обновлять, что и планирует сделать Япония. Для оценки рисков потенциальной загрязненности необходимы данные о составе воды и количестве радионуклидов в ней. Именно эти данные японцы не предоставили.

Эксперт вспомнил о последствиях предыдущего спонтанного слива воды, который произошел сразу после аварии - цунами перехлестнуло через ограждение и радиоактивные воды утекли в океан.

«После того, как это произошло, общий уровень радиоактивности в Тихом океане, хотя он гигантского размера, повысился в два раза. Последствия эти будут несколько тысяч лет сказываться», - добавил эколог.

Фролов обратил внимание, что риски касаются не только «Фокусимы-1», но и других остановленных станций, число которых составляет порядка 60.

«Если они сейчас будут продолжать эти сливы, уровень радиоактивности, хотя Тихий океан является самым большим водным образованием, которое можно только представить, все равно будет расти. Это, конечно, негативно. Плюс надо учитывать, что такая процедура будет постоянно проходить на 60 атомных станциям», - отметил Фролов.

В будущем, по мнению эколога, это может создать значительную угрозу для окружающего мира

«От одного такого сброса, скорее всего, последствий никаких не будет, но как система это представляет большую угрозу. Нужно с этим что-то делать», - заключил эколог Фролов.

Ранее Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима», так как страна не предоставила этапы очистки воды в прозрачном для проведения анализа виде.