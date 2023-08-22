Собянин: в Московской области сбили два ударных беспилотника

Их уничтожили в районе Красногороска и поселка Часцы.

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В ночь на вторник в районе Красногороска и поселка Часцы силы ПВО сбили два ударных беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, на место происшествия выехали спецслужбы. О повреждениях не сообщается.

Напомним, накануне уничтожили дрон над территорией Истринского района. До этого беспилотник силами РЭБ ликвидировал в районе села Покровское.

Кроме того, о сбитом беспилотном летательном аппарате Сергей Собяни сообщал и в воскресенье. БПЛА пытался пролететь к Москве.