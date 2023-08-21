МО РФ: на территории Истринского района уничтожен беспилотник
Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников.
Так, в 08:16 дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Истринского района.
Немногим ранее украинский беспилотник был ликвидирован силами РЭБ в районе населенного пункта Покровское Рузского района Подмосковья. В результате падения БПЛА пострадавших нет.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.