В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО РФ: на территории Истринского района уничтожен беспилотник

Ян Брацкий
08:33 21.08.2023
Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО.
МО РФ: на территории Истринского района уничтожен беспилотник
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников.

Так, в 08:16 дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Истринского района.

Немногим ранее украинский беспилотник был ликвидирован силами РЭБ в районе населенного пункта Покровское Рузского района Подмосковья. В результате падения БПЛА пострадавших нет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:15 В стране и мире
Во Франции усомнились в готовности Нидерландов передать F-16 Украине
07:46 В стране и мире
Двенадцать человек погибли в ДТП с автобусом в центре Турции
07:03 В стране и мире
Видео
МЧС: в Приморье восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами
06:21 Армия
Видео
Экипаж Су-35С уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации
05:02 В стране и мире
Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в президентских дебатах
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.