В стране и мире МО РФ: на территории Истринского района уничтожен беспилотник Ян Брацкий Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Так, в 08:16 дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский дрон над территорией Истринского района. Немногим ранее украинский беспилотник был ликвидирован силами РЭБ в районе населенного пункта Покровское Рузского района Подмосковья. В результате падения БПЛА пострадавших нет. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика