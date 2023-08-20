Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, пытавшемся атаковать Москву
Система ПВО сбила подлетающий к Москве бепилотник.
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Российская система ПВО сбила беспилотник, пока тот пытался пролететь к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр в своем сообщении поблагодарил военных за работу.
Двумя днями ранее обломки сбитого беспилотника упали в зоне Экспоцентра в Москве. В районе аэропорта Внуково было закрыто воздушное пространство, отложили несколько вылетов и прилетов.