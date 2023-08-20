В стране и мире Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, пытавшемся атаковать Москву Елизавета Егорова Система ПВО сбила подлетающий к Москве бепилотник. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Российская система ПВО сбила беспилотник, пока тот пытался пролететь к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр в своем сообщении поблагодарил военных за работу. Двумя днями ранее обломки сбитого беспилотника упали в зоне Экспоцентра в Москве. В районе аэропорта Внуково было закрыто воздушное пространство, отложили несколько вылетов и прилетов. Экспертное мнение и аналитика