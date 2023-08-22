Пентагон назвал условия, при которых Киев получит F-16

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Украина должна соответствовать ряду условий, чтобы США одобрили передачу истребителей F-16, говорился в заявлении Пентагона.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх разъяснила, что должно произойти, чтобы получить это одобрение.

«Для того, чтобы передача третьей стороне была завершена, необходимо выполнить определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, такие как логистика на местах», - сказала она.

По словам Сингх, США были бы готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если бы их было больше, чем то количество, с чем могут справиться европейцы.

Представитель Пентагона добавила, что украинским пилотам потребуется пройти «серьезную подготовку по английскому языку», и это займет некоторое время. Общее количество пилотов, которым потребуется обучение, определят украинцы.

«Я думаю, что она все еще подсчитывает, сколько у них пилотов, которых можно будет обучить. У меня пока нет этих данных», — сказала она.

На прошлой неделе в письме госсекретаря Энтони Блинкена своим коллегам в Европе США заявили о своей готовности одобрить передачу третьими сторонами американских самолетов F-16 Украине. И Нидерланды, и Дания объявили о своих намерениях предоставить Украине самолеты F-16 из своего парка.

Во время пятничного брифинга советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США одобрят передачу после консультаций с Конгрессом и после завершения обучения украинских пилотов на этих самолетах.