В Белом доме заявили о готовности утвердить передачу F-16 Киеву из третьих стран

По словам Джейка Салливана, самолеты могут передать Украине после обучения пилотов.

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Белый дом готов утвердить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран после проведения консультаций с конгрессом. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, передача самолетов может состояться после завершения обучения пилотов.

«По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16», - заявил Салливан журналистам.

Салливан также отметил, что Штаты полностью интегрированы в процесс обучения украинских пилотов, который проходит в Дании и Нидерландах.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен отправил своим датским и нидерландским коллегам письма с заверениями того, что США готовы поддержать передачу F-16 Украине. Также было одобрено предложение обучать украинских пилотов эксплуатации этих самолетов.