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Трамп пошутил о бегстве в Россию от уголовного преследования в США

Сергей Лебедев
23:43 22.08.2023
Бывший президент предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте опасается его отъезда в другую страну.
Трамп пошутил о бегстве в Россию от уголовного преследования в США
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фани Уиллис опасается его бегства за границу. На это, по его словам, указывает требование о залоге в 200 тысяч долларов.

«Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию», - цитирует РИА Новости высказывание Трампа в соцсети Truth Social.

Напомним, накануне бывший президент договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов в рамках дела о вмешательстве в выборы в Джорджии. Также Трампу запрещено использовать социальные сети для преследования своих 18 сообвиняемых по делу, любых свидетелей или 30 сообщников, которым не предъявлено обвинение. Кроме того, бывший американский лидер не может общаться по делу с любым из его фигурантов. Только через адвокатов.

Ранее, Трампу предъявили обвинения, связанные с неправильным обращением и хранением секретных документов в поместье Мар-а-Лаго. Экс-президент вину не признал. Его защита намерена добиваться снятия всех обвинений. Бывший американский лидер называет выдвигаемые обвинения попыткой Джо Байдена сфальсифицировать выборы.

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