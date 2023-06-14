Трамп назвал обвинения против себя попыткой Байдена сфальсифицировать выборы

Бывший президент заявил, что сейчас происходит «самое гнусное и отвратительное» злоупотребление полномочиями.

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Бывший американский президент Дональд Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием. По его словам, администрация Джо Байдена пытается сфальсифицировать предстоящие выборы. Об этом он заявил во ходе встречи со сторонниками в Национальном гольф-клубе в Бедминстере.

Дональд Трамп отметил, что имел полное право хранить у себя документы, которые изъяло ФБР. По его словам, сейчас происходит «самое гнусное и отвратительное» злоупотребление полномочиями, сообщает FOX News.

Напомним, вчера экс-президенту США в федеральном суде Майами предъявили 37 обвинений, которые связаны с неправильным обращением и хранением секретных документов в поместье Мар-а-Лаго.

Трамп свою вину не признал. Его защита намерена добиваться снятия всех обвинений.