Дети со всей России накануне Дня Государственного флага посетили ЦДРА

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Накануне Дня Государственного флага, в понедельник, дети со всей страны, в том числе из новых регионов, посетили Центральный Дом Российской Армии. Для ребят, находящихся на отдыхе в Подмосковье, провели экскурсию, рассказав историю ЦДРА и познакомив с уникальными историческими экспонатами. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Юные гости поучаствовали и в мастер-классе «Флаг России». Его смысл заключался в том, что на бумаге в цвет триколора дети обводили свои ладони. Затем вырезанные из бумаги ладони приклеивали друг к другу на шаблон, чтобы получился флаг. Без внимания не оставили фотовыставку «Главный символ родины».

Поддержать ребят в этот день пришел профессиональный футболист из Бразилии Тони Корреа. Он отметил, что в России очень много талантливых детей, а также пожелал всегда достигать намеченной цели и не пасовать перед трудностями.

Напомним, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем Государственного флага. Обращение они записали на борту Международной космической станции.

Также поздравил россиян и президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что под трехцветным флагом граждане РФ восстановили суверенитет страны.