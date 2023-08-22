Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем Государственного флага

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев записали обращение на борту МКС.

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем Государственного флага. Обращение они записали на борту Международной космической станции.

«Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны», - сказал Сергей Прокопьев.

Дмитрий Петелин в свою очередь добавил, что изображение флага напоминает ему о Родине. А по словам Андрея Федяева, российские космонавты горды представлять страну, ее флаг и граждан.

«А наш общий созидательный труд будет лучшим подтверждением любви к Родине», - подчеркнул Андрей Федяев.

Напомним, недавно во Владивостоке развернули огромную копию российского флага. Мероприятие прошло на площади перед Домом молодежи.