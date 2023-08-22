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Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Владимир Рубанов
00:00 22.08.2023
Президент отметил, что под трехцветным флагом граждане РФ восстановили суверенитет страны.
© Видео: Пресс-служба Кремля © Фото: Пресс-служба Кремля
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Президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам в связи с Днем Государственного флага России. Глава государства отметил, что у наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история.

«Русские дружины поднимали над своими дружинами стяги с образом Спаса Нерукотворного. В XIX веке на официальных зданиях страны развевался черно-желто-белый флаг Российской Империи. Больше 70 лет XX века наша страна прожила под красным флагом. Именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил и представителей власти. Они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности.

«Но конечно же у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный Государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что трехцветный флаг снова был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года.                                                           

«С эти флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний. Но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Россия - тысячелетняя страна и цивилизация. Наш Государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что Государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России», - сказал президент.

В 2023 году Россия отмечает сразу несколько юбилейных дат официальной государственной символики. 80 лет исполняется музыке Государственного гимна и 30 лет - Государственному флагу и Государственному гербу. Юбилейные годовщины госсимволики России станут тематическим лейтмотивом Фестиваля «Спасская башня - 2023», который пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади.

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