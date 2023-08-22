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Король эпизодов и любимец миллионов: как в МТЮЗе простились с Игорем Ясуловичем

Дария Сенникова
20:32 22.08.2023
Народный артист России Игорь Ясулович ушел из жизни 19 августа на 82-м году жизни.
Король эпизодов и любимец миллионов: как в МТЮЗе простились с Игорем Ясуловичем
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Сотни человек пришли в Московский театр юного зрителя проститься с народным артистом России Игорем Ясуловичем. Его любили миллионы и называли королем эпизодов, а он всецело отдавался каждой роли.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В его родном МТЮЗе, где актер проработал порядка 30 лет, очередь растянулась от фойе до сцены. Перед входом в зрительный зал - портрет в виде мозаики из фотографий артистов театра. Для них, как и для тысяч зрителей, он был всем - другом, наставником, кумиром. И все как один повторяют: ушел великий. Интеллигент до мозга костей, деликатный и обладающий невероятным трудолюбием.

«Действительно, сегодня все меньше и меньше таких актеров. Бесстрашие, с каким он работал: мы никогда не знали, что ему больно, что у него что-то сломано, что во время спектакля у него вылетела ключица, что у него надорвано сухожилие. Нет, это всегда было. Скорая рядом. Он говорит: нет-нет, мне надо доиграть спектакль. Кто-то скажет, что это сумасшествие. Нет, это служение делу, которым мы занимаемся. И он это делал виртуозно», - сказал народный артист России Сергей Маковецкий.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Своим талантом Игорь Ясулович щедро делился с молодежью - студентами ВГИКа, который когда-то окончил сам, и ГИТИСа. Планировал начать обучение нового потока будущих артистов: пробы, беседы и множество идей, таким его запомнят навсегда.

«Его никем и ничем заменить невозможно. Конечно, он был замечательным артистом, но еще он был выдающимся человеком. Ясулович соединял эпохи - наше время с тем великим советским театром. И он был замечательным учителем», - заявил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Пластичность и приверженность традициям отечественного искусства, а также смелость на самые неожиданные актерские выходки. Его любили миллионы - и любовь была взаимной.

«Лучшего человека, лучшего артиста, лучшего партнера, лучшего друга и невероятно честного и исключительно порядочного человека, чем Игорь, я не знаю», - поделилась заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

Даже не главную роль он мог сделать яркой и запоминающейся. За это называли королем эпизодов. Ему достаточно было появиться на экране на несколько секунд, чтобы образ врезался в память. Так, его запомнили инженером Щукиным, мужа Эллочки-людоедки, застрявшего на лестничной клетке в неглиже в комедии «12 стульев» Леонида Гайдая. Ясулович был и меланхоличным сторожем в «Мэри Поппинс, до свиданья» Леонида Квинихидзе или остроумным фарцовщиком в «Самой обаятельной и привлекательной» Геральда Бежанова.

На его счету около четырехсот ролей - каждая в памяти навечно. «Гостья из будущего», «Бриллиантовая рука», «Гардемарины, вперед». Игорь Ясулович был и мастером озвучки. Его голосом разговаривали герои мультфильмов, а также романтик Арамис из «Трех мушкетеров» Георгия Юнгвальда-Хилькевича, потому что у актера, которому досталась эта роль, был небольшой дефект речи.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вся полнота его дара раскрылась позже - на сцене Московского театра юного зрителя, где он был всегда первым. Одну из ведущих ролей он сыграл в постановке «Шуты Шекспировы» - карнавале шекспировских произведений.

Свои соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича направил президент Владимир Путин. Народный артист скончался после продолжительной болезни 19 августа, ему был 81 год.

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