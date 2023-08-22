Маковецкий рассказал об уникальных качествах актера Ясуловича

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российского актера Игоря Ясуловича отличало бесстрашие на сцене. Он был настоящим виртуозом. Так на церемонии прощания с коллегой высказался актер театра и кино Сергей Маковецкий.

«Мне очень больно, не только мне, но и театру, а также всем друзьям. Игорь Николаевич умудрился так прожить жизнь, столько оставил света и тепла, что я думаю, его хватит на многие годы. Сегодня таких людей все меньше. Есть хорошие артисты, есть гениальные, есть прекрасные люди, иногда это сочетается, иногда нет. У Игоря Николаевича удивительным образом все сочеталось. Он виртуоз. И по-актерски, и по-человечески», - сказал Маковецкий.

По его словам, коллеги по цеху никогда не догадывались о проблемах Ясуловича со здоровьем. Он всегда выкладывался на сцене и доигрывал спектакли, даже несмотря на травмы. О смерти Народного артиста СССР Игоря Ясуловича стало известно в минувшую субботу. Актера на стало на 82-ом году жизни.