Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни

В ГИТИСе сообщили о смерти Народного артиста СССР.

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Умер Народный артист СССР Игорь Ясулович, ему был 81 год. Об этом сообщили в ГИТИСе.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», - цитирует сообщение РИА Новости.

Актер родился 24 сентября 1941 года. Он стал известен благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «31 июня», «Гардемарины, вперед!» и другим. Также он играл в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, выступая в роли Грегори Соломона в спектакле «Цена».