Дептранс: неправильно припаркованные самокаты будут отправлять на спецстоянки

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По сообщениям Дептранса Москвы, оставленные в непредназначенных для парковки местах электросамокаты будут отправляться на спецстоянку.

«Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения», - сообщили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что перемещением самокатов на специальные стоянки будет заниматься «Московский паркинг», а контролем за соблюдением правил парковки - ЦОДД.

Напомним, ранее запретили перемещение на электросамокатах и их парковку на Патриарших Прудах в Москве. В районе также установили соответствующие ограничивающие движение знаки. На картах сервисов по прокату самокатов в обозначенном районе появилась надпись «Здесь кататься нельзя».