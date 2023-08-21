Победа над кикшерингом: как жители Патриарших «закрыли» район для самокатов

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Москвичи победили самокаты - сделать это удалось жителям столичных Патриарших прудов. Все сервисы ввели запрет на перемещение и парковку там электросамокатов. Еще и знаки в районе установили соответствующие.

Галина Мельникова живет на Патриарших. С проблемой самокатов сталкивается каждый год. Признается, что с гонщиками и ночными огнями самокатов уже устала бороться. Инициативу не поддерживают транспортные ведомства. Единственный оставшийся способ - бороться радикально.

«Самокаты - один из моментов нашей ухудшенной жизни. Перекрывают въезды во дворы. У нас ежедневная борьба. Честно, устали», - поделилась Галина Мельникова.

На картах в приложении самокатных сервисов в районе Спиридоновки появилась надпись «Здесь кататься нельзя». Дело в том, что до этого жители района собрали все припаркованные у их домов самокаты и убрали их с территории: скидывали на проезжую часть, складывали их в кучи. После этой истории сервисы кикшеринга добровольно решили ограничить эту зону для передвижения.

«Самокат - это транспорт. Он должен быть удобным для всех, и мы прекрасно понимаем, что в городе есть места, где поездки неудобные в силу инфраструктурных или других ограничений. Если мы такие локации выявляем и видим, что рядом есть равнозначные маршруты проезда и это ограничение никак не скажется на комфорте пользователей, если они смогут проехать, то мы вводим зоны замедления или запрета», - рассказала пресс-секретарь кикшеринга Анастасия Шевченко.

Сейчас электросамокаты стоят в каждом районе Москвы и используются как аналог общественного транспорта. Только в этом сезоне число поездок на самокатах увеличилось на 95%. Но запретные зоны, так же как и внешний вид самоката, могут заметно доставить неудобства тем, кто хочет их арендовать.

Патриаршие пруды - популярный у москвичей район. Летние веранды, лавочки у пруда, узкие улочки для прогулок, дома в европейском стиле наряду с современными дорогими машинами и электросамокатами. Многие здесь используют кикшеринг именно для удобства перемещения и не хотят отказываться от такого популярного средства передвижения.

«У нас Конституция гарантирует свободу перемещения. И достаточно сложного кого-то ограничить, если то не продиктовано мерами безопасности, одностороннее движение, парковка, ограничения должны быть подкреплены. Нельзя ограничить, потому что просто так хочется. Органы власти избирательно подходят к этим ограничения, и в случае их введения это будет региональный или локальный акт», - заявил юрист Андрей Алешкин.

Жители и гости столицы уже не раз сталкивались с ограничениями на Патриарших. Ранее жильцы уже требовали ограничить движение машин и мотоциклов. Недовольные жители вмешивались и в работу кафе. Рестораторы оптимизировали график работы и громкость музыки. Все это вызывает неоднозначную реакцию у общественности.

Вопрос соседства домашнего уюта и урбанизации стоит давно не только на Патриарших прудах. Для кого-то возможность приятно провести время становится проблемой для других. Найдут ли и те, и другие общий язык - остается лишь надеяться.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области двое несовершеннолетних погибли от столкновения на электросамокате с легковым автомобилем. В региональном управлении МВД рассказали, что несовершеннолетний водитель самоката двигался по автодороге со стороны города Соль-Илецка в сторону села Трудового. Выполняя разворот, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был водитель, двигавшийся в попутном направлении.