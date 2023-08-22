Путин напомнил о повышении МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда продолжают индексировать так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума.

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Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил о том, что с 1 января следующего года запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5%.

«Мы продолжаем индексировать и МРОТ так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 242 рубля в месяц», - сказал российский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов рост зарплат в нашей стране в целом.

Ранее Путин, выступая на планарном заседании ПМЭФ, отмечал, что в РФ продолжается индексация минимального размера оплаты труда, причем опережающими темпами.